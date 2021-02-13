Son dakika haberleri | Sokağa çıkma kısıtlamasında Kovid-19 aşılamasına devam edildi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Sokağa çıkma kısıtlamasında Kovid-19 aşılamasına devam edildi

13.02.2021 15:57
Son dakika haberleri | Sokağa çıkma kısıtlamasında Kovid-19 aşılamasına devam edildi, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında devam eden sokağa çıkma kısıtlamasında da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 60 yaş ve üzerindeki eşlerinin ilk doz, sağlık çalışanları için ikinci doz aşılama işlemine devam edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında devam eden sokağa çıkma kısıtlamasında da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 60 yaş ve üzerindeki eşlerinin ilk doz, sağlık çalışanları için ikinci doz aşılama işlemine devam edildi.

Ankara Şehir Hastanesindeki aşılama merkezinde, sağlık personeline 2'nci doz, "www.mhrs.gov.tr" ile MHRS Mobil veya e-Nabız uygulamalarından randevu alan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 60 yaş ve üstündeki eşlerinin ilk doz aşıları yapılıyor.

Alerjik ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara özel aşılama çalışmasının uygulandığı merkezde, aşısını yaptıran 61 yaşındaki Zehra Yüceler, eşinin 65 yaş üzerinde olmasından dolayı aşı randevusu alabildiği için mutlu olduğunu söyledi.

Randevu sürecinde hiç zorlanmadığını belirten Yüceler, "Hastaneye gelmeden önce asla aşı olmayacağım şeklinde düşünüyordum ama dinledikçe olacağımızı anladım. Bundan kaçış yok onun için bence herkes bir an önce aşı olsun." diye konuştu.

"Keşke daha önce gelseydik"

66 yaşındaki Sema Kaydanbilen, aşının toplum sağlığı açısından hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Aşı sonrasında vücudunda olumsuz bir yan etki hissetmediğinin aktaran Kaydanbilen, ön yargısı olan vatandaşlara da aşı yaptırmaları için çağrıda bulunarak şunları kaydetti:

"Aşı olmaktan kimse çekinmesin. Onların aşı olmaması toplum açısından çok risklidir. Mutlaka aşı olmaları gerekiyor. Hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı açısından aşı olmaları gerekir. Onları aşı olmaya davet ediyorum. Şimdilik hastaneden bir şikayetimiz yok. Kovid-19 kurallarına hastanede gayet iyi uyuluyor. Biz de çekinerek geldik. Keşke daha önce gelseydik diye düşünüyoruz. Çünkü korktuğumuz gibi olmadı. Yani korkmadan gelmek gerekiyormuş."

Eşiyle birlikte aşı olmaya gelen 67 yaşındaki Fatma Taşdibi, tansiyon, şeker, astım ve alerjik hastalığı olduğu için doktor kontrolünde aşısının yapıldığını söyledi.

Aşı olduktan sonra alerjik ve kronik hastalıkları nedeniyle 45 dakika hastanede gözlem altında tutulduğunu anlatan Taşdibi, "Biz, hep bu anı bekledik, aşımız olsun istedik. Çok şükür devletimiz bize aşımızı getirdi ve yaptı. En azından korkmayacağız. Şu anda yan etki olarak eşimle birlikte hiçbir şey hissetmiyoruz." dedi.

Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Sokağa çıkma kısıtlamasında Kovid-19 aşılamasına devam edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji'nin kar yağışı tahmini değişti! Perşembe günü her şey normale dönecek Kendisini balkondan aşağı atan genç kız o anları anlattı: Öfkeme hakim olamadım Sosyal medyada 500 milyon takipçiye ulaşan Cristiano Ronaldo, tarihe geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vasiyetimdir, cenazeme katıl" diyen Hafız Abdullah Nazırlı'yı son yolculuğuna uğurladı S Sports'un sahibi Sadettin Saran: Yeni Süper Lig yayın ihalesinde iddialıyız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Taçlı yıldızımız" dediği Ayasofya Camii yeni çehresiyle hayran bıraktı Dansı nedeniyle kanaldan kovulan Hande Sarıoğlu'nun Fatih Altaylı ile kavgası yeniden gündem oldu Baş ağrısı ile uykuya dalan öğretmen ölü bulundu
Ankaragücü, deplasmanda Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı Ankaragücü, deplasmanda Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı         
15:34
5 litrelik yağa 70 TL ödeyen vatandaş, Meclis lokantasındaki 15 TL'lik yemek fişine isyan etti 5 litrelik yağa 70 TL ödeyen vatandaş, Meclis lokantasındaki 15 TL'lik yemek fişine isyan etti         
15:19
Songül Karlı'dan bomba evlilik itirafı: Metin Yüncü ile programımın reytingi düştü diye evlendik Songül Karlı'dan bomba evlilik itirafı: Metin Yüncü ile programımın reytingi düştü diye evlendik         
15:03
Malatya'da vaka sayılarında haftalık ortalamada yüzde 50 artış Malatya'da vaka sayılarında haftalık ortalamada yüzde 50 artış         
14:20
56 saatlik kısıtlamada sahiller turistlere kaldı, güneşin ve denizin tadını çıkardılar 56 saatlik kısıtlamada sahiller turistlere kaldı, güneşin ve denizin tadını çıkardılar         
14:11
Ceza yiyeceğini düşünüp ağlayan kuryeye polis şefkati Ceza yiyeceğini düşünüp ağlayan kuryeye polis şefkati         
13:52
Kendisine ''Sen benim erkeğim değilsin'' diyen eşini çekiçle öldürüp, testereyle parçalara ayırdı Kendisine ''Sen benim erkeğim değilsin'' diyen eşini çekiçle öldürüp, testereyle parçalara ayırdı         
12:23
Babasının sansürlerini umursamayan Yasmin Erbil, dekolteli elbisesiyle peş peşe poz verdi Babasının sansürlerini umursamayan Yasmin Erbil, dekolteli elbisesiyle peş peşe poz verdi         
12:13
İBB Meclisi'nde İBB Meclisi'nde "Şantajcı" lafı ortalığı karıştırdı: Kes sesini lan terbiyesiz, alçak herif         
10:58
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik, Instagram'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaştı Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik, Instagram'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaştı         
10:13
Masaj salonu baskınında ceza yağdı! Nereye kaçacaklarını şaşırdılar Masaj salonu baskınında ceza yağdı! Nereye kaçacaklarını şaşırdılar         
10:07
TV'de reklamı gören Cumhurbaşkanı Erdoğan anında talimat verdi: Lütfi bu da Çiftlik Bank işine dönmesin TV'de reklamı gören Cumhurbaşkanı Erdoğan anında talimat verdi: Lütfi bu da Çiftlik Bank işine dönmesin         
09:14
Abla-kardeş, 20 metrekarelik dükkanda 'Erkek işi' diye tabir edilen baba mesleğini yapıyor Abla-kardeş, 20 metrekarelik dükkanda 'Erkek işi' diye tabir edilen baba mesleğini yapıyor         
08:22
Çocuğunun dudağındaki ısırık izinden şüphelenen anne, diş doktorunun yaşattığı dehşeti ortaya çıkardı Çocuğunun dudağındaki ısırık izinden şüphelenen anne, diş doktorunun yaşattığı dehşeti ortaya çıkardı         
08:18
Halk diken üstünde! İçinde insan kalıntılarının olduğu 18 çanta bulundu Halk diken üstünde! İçinde insan kalıntılarının olduğu 18 çanta bulundu         
06:45
Hande Sarıoğlu, işine mal olan dans videosunu bir kez daha paylaşıp ateş püskürdü Hande Sarıoğlu, işine mal olan dans videosunu bir kez daha paylaşıp ateş püskürdü         
19:04
Alina Boz'un üstsüz paylaşımı görenleri mest etti Alina Boz'un üstsüz paylaşımı görenleri mest etti         
17:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2021 16:06:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Sokağa çıkma kısıtlamasında Kovid-19 aşılamasına devam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei