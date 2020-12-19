Son dakika haberleri... Sokağa çıkma kısıtlamasında polis denetimi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Sokağa çıkma kısıtlamasında polis denetimi
19.12.2020 17:15
Son dakika haberi... Çorum'un Sungurlu ilçesi'nde korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.
Çorum'un Sungurlu ilçesi'nde korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.
İlçenin belirli noktalarında oluşturulan kontrol noktalarında araçları tek tek durduran ekipler, araçlarda bulunanların izin belgelerine kontrol ediyor. İzin belgesi olmadan sokağa çıktıkları tespit edilenlere ise ceza yazılıyor. Ayrıca, araçta bulunanların sosyal mesafe kuralına uymaları istenirken, maske takmaları konusunda da uyarılıyor. - ÇORUM
Son Dakika Güzel dövüşçü Lana, gelecek yıl dövüşmek için WWE ile sözleşme imzaladı Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya'nın "Konuşanlar" şovunun tüm bölümleri Youtube'dan kaldırıldı Billur Kalkavan, kendisinden 21 yaş küçük olan sevgilisiyle 11. yılını kutladı 13 yıldır ekmek yediği döviz bürosunu soydu! 1 milyon dolar çalan hırsız, iş yerinin kuryesi çıktı Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi tehdit edenleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir fırından alışveriş yaptı Ekmek parası için evden çıkmıştı! Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin altında kaldı Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem