Son dakika haberleri... Sokağa çıkma kısıtlamasında polis denetimi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Sokağa çıkma kısıtlamasında polis denetimi

19.12.2020 17:15
Son dakika haberleri... Sokağa çıkma kısıtlamasında polis denetimi, System.String[]

Son dakika haberi... Çorum'un Sungurlu ilçesi'nde korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Çorum'un Sungurlu ilçesi'nde korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

İlçenin belirli noktalarında oluşturulan kontrol noktalarında araçları tek tek durduran ekipler, araçlarda bulunanların izin belgelerine kontrol ediyor. İzin belgesi olmadan sokağa çıktıkları tespit edilenlere ise ceza yazılıyor. Ayrıca, araçta bulunanların sosyal mesafe kuralına uymaları istenirken, maske takmaları konusunda da uyarılıyor. - ÇORUM

Son dakika haberleri... Sokağa çıkma kısıtlamasında polis denetimi
Son dakika haberleri... Sokağa çıkma kısıtlamasında polis denetimi

Emniyet Müdürlüğü, Sungurlu, Çorum, Polis, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberleri... Sokağa çıkma kısıtlamasında polis denetimi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Güzel dövüşçü Lana, gelecek yıl dövüşmek için WWE ile sözleşme imzaladı Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya'nın "Konuşanlar" şovunun tüm bölümleri Youtube'dan kaldırıldı Billur Kalkavan, kendisinden 21 yaş küçük olan sevgilisiyle 11. yılını kutladı 13 yıldır ekmek yediği döviz bürosunu soydu! 1 milyon dolar çalan hırsız, iş yerinin kuryesi çıktı Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi tehdit edenleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir fırından alışveriş yaptı Ekmek parası için evden çıkmıştı! Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin altında kaldı Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem
Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor         
16:58
Gaziantep'te hastanedeki patlamadan yeni görüntüler! Dehşet anları kamerada Gaziantep'te hastanedeki patlamadan yeni görüntüler! Dehşet anları kamerada         
16:40
'Tırnakçı' kadın, gözaltına alınmamak için çırılçıplak soyundu 'Tırnakçı' kadın, gözaltına alınmamak için çırılçıplak soyundu         
16:18
O Ses Türkiye uzun bir aradan sonra yılbaşında ekrana gelecek O Ses Türkiye uzun bir aradan sonra yılbaşında ekrana gelecek         
15:13
Bergüzar Korel ve Hatice Şendil SMA hastası çocuk için bağış gecesi yaptı! Acun Ilıcalı 250 bin TL gönderdi Bergüzar Korel ve Hatice Şendil SMA hastası çocuk için bağış gecesi yaptı! Acun Ilıcalı 250 bin TL gönderdi         
14:35
Muafiyeti suistimal eden şahsa idari para cezası kesildi Muafiyeti suistimal eden şahsa idari para cezası kesildi         
14:21
"Koronayı atlattım" diye sevinme! Uzman isim virüsü yenenleri bekleyen hastalıkları tek tek saydı         
14:14
Zeytin ağacında buldukları not ve para şok etti: Ailem koronaya yakalandı, yapraklarınızı almak zorunda kaldım Zeytin ağacında buldukları not ve para şok etti: Ailem koronaya yakalandı, yapraklarınızı almak zorunda kaldım         
11:52
Otomotiv firmaları yıl sonu kampanyalarını açıkladı: İşte 200 bin TL'nin altındaki sıfır araçlar Otomotiv firmaları yıl sonu kampanyalarını açıkladı: İşte 200 bin TL'nin altındaki sıfır araçlar         
11:28
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti yardıma muhtaç olanlar için harekete geçti Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti yardıma muhtaç olanlar için harekete geçti         
11:13
Gülen adam kahkahalara doymuyor: Bir gece polisler geldi, birlikte kahkahaya boğulduk Gülen adam kahkahalara doymuyor: Bir gece polisler geldi, birlikte kahkahaya boğulduk         
11:08
Batman'da 'yetişmez' denilen lavanta, Hollanda'ya ihraç edilince üreticiler sıraya girdi Batman'da 'yetişmez' denilen lavanta, Hollanda'ya ihraç edilince üreticiler sıraya girdi         
10:53
Gölcüklü bağlama ustası 40 yıldır ekmeğini 7 metrekarelik dükkandan çıkarıyor Gölcüklü bağlama ustası 40 yıldır ekmeğini 7 metrekarelik dükkandan çıkarıyor         
10:15
Koronavirüs nedeniyle talebin arttığı Bozcaada'da emlak fiyatları katlandı Koronavirüs nedeniyle talebin arttığı Bozcaada'da emlak fiyatları katlandı         
10:04
Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı         
09:58
Erkek arkadaşıyla uykuda yakalandığı yangından son anda kurtarıldı, olayın şokunu atlamadan mahallelinin saldırısına uğradı Erkek arkadaşıyla uykuda yakalandığı yangından son anda kurtarıldı, olayın şokunu atlamadan mahallelinin saldırısına uğradı         
08:44
Değişimi çok masraflıydı! Şehir tabelalarında artık nüfus ve rakım yer almayacak Değişimi çok masraflıydı! Şehir tabelalarında artık nüfus ve rakım yer almayacak         
08:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2020 17:20:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Sokağa çıkma kısıtlamasında polis denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei