Sokağa çıkma yasağında meydanlar sessizliğe büründü, yollar boş kaldı - Son Dakika

Sokağa çıkma yasağında meydanlar sessizliğe büründü, yollar boş kaldı
22.11.2020 09:15
KORONAVIRUS vakalarında yaşanan artış sonrası alınan sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken sabahın erken saatlerinde İstiklal Caddesi, Taksim ve Üsküdar Meydanı ve yollar boş kaldı.
KORONAVIRUS vakalarında yaşanan artış sonrası alınan sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken sabahın erken saatlerinde İstiklal Caddesi
, Taksim
ve Üsküdar
Meydanı ve yollar boş kaldı. Görevli polis ekipleri ise dışarıda bulunan vatandaşları durdurarak kontroller yaptı.
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00 itibariyle 81 il genelinde başlayan sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, sabah saatlerinde Üsküdar Meydanı ve Salacak Sahili sessizliğe büründü. Kısıtlama nedeniyle meydanda denetim yapan polis ekipleri ise dışarıya çıkan vatandaşları tek tek durdurarak kontrol etti. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi, Haliç Köprüsü ve Kadıköy D-100 Karayolu boş kaldı. Taksim Meydanı'nda sadece yasaktan muaf olanlar ile turistler görülürken saat 10.00 itibariyle kısıtlama son bulacak ve vatandaşlar dışarıyla çıkabilecek.
- İstanbul
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