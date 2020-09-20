Son dakika haberleri... Sokak dar olunca sosyal mesafe zorunlu korunuyor - Son Dakika

ÇORUM'da, 1,5 metre genişliğinde, 30 metre uzunluğundaki, 'dünyanın en dar sokağı' olarak tanıtılan 'Dikiciler Sokağı'nda, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki 'sosyal mesafe' kuralına zorunlu olarak uyuluyor. 2 kişinin yan yana yürüyemediği sokakta, tek yürüyen vatandaşlar, 1,5 metrelik mesafeyi de koruyor.

?Üçtutlar Mahallesi'nde yer alan 1,5 metre genişliğinde, 30 metre uzunluğundaki, 'dünyanın en dar sokağı' olarak tanıtılan 'Dikiciler Sokağı' ilgi çekiyor. Eskiden 37 esnafın faaliyet gösterdiği sokakta, günümüzde ise 5 dükkan hizmet veriyor. Uzunlukları 1,5 metre, genişlikleri de 2,3 metreyi bulan 37 dükkanın çoğu, sohbet ve dinlenme yeri olarak kullanılıyor. Koronavirüs nedeniyle sakin günlerini yaşayan sokakta sosyal mesafe kuralına zorunlu olarak uyuluyor, 2 kişi yan yana yürüyemiyor. Tek kişinin yürüdüğü sokakta arkadan gelenler de yaklaşık 2 metrelik mesafeyi koruyor.