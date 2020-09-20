Son dakika haberleri... Sokak dar olunca sosyal mesafe zorunlu korunuyor - Son Dakika

Son dakika haberleri... Sokak dar olunca sosyal mesafe zorunlu korunuyor

Son dakika haberi: ÇORUM'da, 1,5 metre genişliğinde, 30 metre uzunluğundaki, 'dünyanın en dar sokağı' olarak tanıtılan 'Dikiciler Sokağı'nda, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki 'sosyal mesafe' kuralına zorunlu olarak uyuluyor.

Son dakika haberleri... Sokak dar olunca sosyal mesafe zorunlu korunuyor, System.String[]

ÇORUM'da, 1,5 metre genişliğinde, 30 metre uzunluğundaki, 'dünyanın en dar sokağı' olarak tanıtılan 'Dikiciler Sokağı'nda, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki 'sosyal mesafe' kuralına zorunlu olarak uyuluyor. 2 kişinin yan yana yürüyemediği sokakta, tek yürüyen vatandaşlar, 1,5 metrelik mesafeyi de koruyor.

?Üçtutlar Mahallesi'nde yer alan 1,5 metre genişliğinde, 30 metre uzunluğundaki, 'dünyanın en dar sokağı' olarak tanıtılan 'Dikiciler Sokağı' ilgi çekiyor. Eskiden 37 esnafın faaliyet gösterdiği sokakta, günümüzde ise 5 dükkan hizmet veriyor. Uzunlukları 1,5 metre, genişlikleri de 2,3 metreyi bulan 37 dükkanın çoğu, sohbet ve dinlenme yeri olarak kullanılıyor. Koronavirüs nedeniyle sakin günlerini yaşayan sokakta sosyal mesafe kuralına zorunlu olarak uyuluyor, 2 kişi yan yana yürüyemiyor. Tek kişinin yürüdüğü sokakta arkadan gelenler de yaklaşık 2 metrelik mesafeyi koruyor.

MESAFEYE ZORUNLU UYULUYOR41 yıldır ayakkabı tamirciliği işiyle uğraşan İbrahim Kılpelit, sokağın dar oluşu nedeniyle, vatandaşların sosyal mesafe kuralına ister istemez uyduğunu söyleyerek, "Burada insanlar isteseler de yan yana yürüyemiyorlar. Çünkü burası bir metreyi biraz aşkın genişlikte. İnsanlar istese de istemese de mutlaka sosyal mesafe kuralına zorunlu olarak uymak zorunda kalıyorlar" dedi.Ayakkabı tamircisi Erdal Şahin, "Dikiciler Sokağı'nda yürüyenler arka arkaya yürüyorlar. Çünkü burası dar bir sokak olduğu için insanlar kurallara uyuyor" derken, kent sakini Hasan Yılmaz ise "Bu sokakta peş peşe yürüyoruz. İster istemez zorunlu olarak yürüyoruz. Bu sokak dar bir sokak, böylece insanlar sosyal mesafe kuralına da uymak zorunda" diye konuştu.

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 10:01 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Sokak dar olunca sosyal mesafe zorunlu korunuyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Yunanistan Cumhurbaşkanı diplomatik yalanla çizgiyi aştı: Türkiye'nin meydan okumasına cevap vermeye her an hazırız Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti Gaziantep'te koronavirüs hastalarıyla temaslı olan çalışanlar 14 gün idari izinli sayılacak Ahmet Ağaoğlu'ndan Sörloth itirafı: Premier Lig ve Ligue 1 takımlarını reddetti Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı Kapıyı kırıp bahçeye girdi! Ev sahibinin ayağını dürterek uyandıran ayı şaşkınlık yarattı Yerli ve milli "Ayşehanım" yer fıstığı tohumu, piyasada kullanılan ABD menşeli tohumlara rakip olacak
Niğde'de yaşanan trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti Niğde'de yaşanan trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti         
16:39
Tottenham, Southampton'ı 5-2 mağlup etti Tottenham, Southampton'ı 5-2 mağlup etti         
15:59
Çukura düşen çaresiz karacanın yardımına yaşlı çift yetişti Çukura düşen çaresiz karacanın yardımına yaşlı çift yetişti         
15:23
Çöp arabasını özenle temizleyen temizlik işçisi sosyal medyada ilgi odağı oldu Çöp arabasını özenle temizleyen temizlik işçisi sosyal medyada ilgi odağı oldu         
15:07
Bozdoğan Kemeri'nde intihar girişimi! Hayattan bıktığı için ölmek isteyen vatandaş güçlükle sakinleştirildi Bozdoğan Kemeri'nde intihar girişimi! Hayattan bıktığı için ölmek isteyen vatandaş güçlükle sakinleştirildi         
14:29
31 Ekim'de nadir görülen 31 Ekim'de nadir görülen "mavi dolunay" gerçekleşecek         
13:21
52 yıl hapis cezasıyla aranan ve 13 yıldır kendisini ölü gösteren Türk Youtuber Tayfun Demir tutuklandı 52 yıl hapis cezasıyla aranan ve 13 yıldır kendisini ölü gösteren Türk Youtuber Tayfun Demir tutuklandı         
12:47
Kapıyı kırıp bahçeye girdi! Ev sahibinin ayağını dürterek uyandıran ayı şaşkınlık yarattı Kapıyı kırıp bahçeye girdi! Ev sahibinin ayağını dürterek uyandıran ayı şaşkınlık yarattı         
12:05
e-Devlet'te araç sahipleri için müjde: e-Devlet'te araç sahipleri için müjde: "Araçlarım" sayfasında hizmet kapsamı genişliyor         
11:11
Yerli ve milli Yerli ve milli "Ayşehanım" yer fıstığı tohumu, piyasada kullanılan ABD menşeli tohumlara rakip olacak         
11:09
Aylarca evine kimseyi almadı! Virüs kendisini ziyarete gelen kızından bulaştı Aylarca evine kimseyi almadı! Virüs kendisini ziyarete gelen kızından bulaştı         
10:35
Valiler arasındaki Valiler arasındaki "Anadolu Aslanı" atışması gülümsetti         
10:29
Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheliyi polisler gözaltına aldı Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheliyi polisler gözaltına aldı         
09:31
Mekanı kurşunlamanın bedeli ağır oldu: Dövüldü, araçtan yola atıldı, başka bir aracın altında kaldı Mekanı kurşunlamanın bedeli ağır oldu: Dövüldü, araçtan yola atıldı, başka bir aracın altında kaldı         
09:21
İYİ Parti'de kurultay günü! İki parti davet edilmedi İYİ Parti'de kurultay günü! İki parti davet edilmedi         
09:02
Şüpheli bir şekilde ölü bulunan Gülay Uygun, ölmeden önce eşini arayıp helallik istemiş Şüpheli bir şekilde ölü bulunan Gülay Uygun, ölmeden önce eşini arayıp helallik istemiş         
17:34
Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti         
16:51
Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı         
15:30
"Kocan seni aldatıyor" mesajıyla şoke olan Eylül Öztürk, kimin gönderdiğini öğrenince ağzı açık kaldı         
14:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2020 17:13:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Sokak dar olunca sosyal mesafe zorunlu korunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei