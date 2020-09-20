Son dakika haberleri... Sokak dar olunca sosyal mesafe zorunlu korunuyor - Son Dakika

ÇORUM'da, 1,5 metre genişliğinde, 30 metre uzunluğundaki, 'dünyanın en dar sokağı' olarak tanıtılan 'Dikiciler Sokağı'nda, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki 'sosyal mesafe' kuralına zorunlu olarak uyuluyor. 2 kişinin yan yana yürüyemediği sokakta, tek yürüyen vatandaşlar, 1,5 metrelik mesafeyi de koruyor.
?Üçtutlar Mahallesi'nde yer alan 1,5 metre genişliğinde, 30 metre uzunluğundaki, 'dünyanın en dar sokağı' olarak tanıtılan 'Dikiciler Sokağı' ilgi çekiyor. Eskiden 37 esnafın faaliyet gösterdiği sokakta, günümüzde ise 5 dükkan hizmet veriyor. Uzunlukları 1,5 metre, genişlikleri de 2,3 metreyi bulan 37 dükkanın çoğu, sohbet ve dinlenme yeri olarak kullanılıyor. Koronavirüs nedeniyle sakin günlerini yaşayan sokakta sosyal mesafe kuralına zorunlu olarak uyuluyor, 2 kişi yan yana yürüyemiyor. Tek kişinin yürüdüğü sokakta arkadan gelenler de yaklaşık 2 metrelik mesafeyi koruyor.MESAFEYE ZORUNLU UYULUYOR41 yıldır ayakkabı tamirciliği işiyle uğraşan İbrahim Kılpelit, sokağın dar oluşu nedeniyle, vatandaşların sosyal mesafe kuralına ister istemez uyduğunu söyleyerek, "Burada insanlar isteseler de yan yana yürüyemiyorlar. Çünkü burası bir metreyi biraz aşkın genişlikte. İnsanlar istese de istemese de mutlaka sosyal mesafe kuralına zorunlu olarak uymak zorunda kalıyorlar" dedi.Ayakkabı tamircisi Erdal Şahin, "Dikiciler Sokağı'nda yürüyenler arka arkaya yürüyorlar. Çünkü burası dar bir sokak olduğu için insanlar kurallara uyuyor" derken, kent sakini Hasan Yılmaz ise "Bu sokakta peş peşe yürüyoruz. İster istemez zorunlu olarak yürüyoruz. Bu sokak dar bir sokak, böylece insanlar sosyal mesafe kuralına da uymak zorunda" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 10:01 - Kaynak: DHA
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