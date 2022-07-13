Son dakika haberi! Sokak düğününde havaya ateş eden maganda gözaltına alındı

Gaziantep'te yapılan bir sokak düğününde havaya ateş eden şahıs, bölgede bulunan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahsın polis ekiplerinden kaçmaya çalışması ve yaşanan kovalamaca sonucu yakalanması ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, bayramın dördüncü günü Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede yapılan sokak düğününe katılan bir şahıs, düğün esnasında tabanca ile havaya defalarca ateş etti. Büyük korku ve panik anlarının yaşandığı olayı fark eden bölgedeki polis ekipleri, düğün magandasına anında müdahale ederek gözaltına aldı.

KAÇMAYA ÇALIŞTI, YAŞANAN KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

Düğün magandasının gözaltına alınma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, havaya ateş eden şahsın polis ekiplerinden kaçmaya çalışması ve yaşanan kovalamaca sonucu yakalanması yer aldı. Yakalanan düğün magandası, polis aracına bindirilerek gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

(İHA)