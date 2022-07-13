Son dakika haberi! Sokak düğününde havaya ateş eden maganda gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Sokak düğününde havaya ateş eden maganda gözaltına alındı

13.07.2022 09:47

Son dakika haberi: Gaziantep'te yapılan bir sokak düğününde havaya ateş eden şahıs, bölgede bulunan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gaziantep'te yapılan bir sokak düğününde havaya ateş eden şahıs, bölgede bulunan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahsın polis ekiplerinden kaçmaya çalışması ve yaşanan kovalamaca sonucu yakalanması ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, bayramın dördüncü günü Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede yapılan sokak düğününe katılan bir şahıs, düğün esnasında tabanca ile havaya defalarca ateş etti. Büyük korku ve panik anlarının yaşandığı olayı fark eden bölgedeki polis ekipleri, düğün magandasına anında müdahale ederek gözaltına aldı.

KAÇMAYA ÇALIŞTI, YAŞANAN KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

Düğün magandasının gözaltına alınma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, havaya ateş eden şahsın polis ekiplerinden kaçmaya çalışması ve yaşanan kovalamaca sonucu yakalanması yer aldı. Yakalanan düğün magandası, polis aracına bindirilerek gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

(İHA)

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Polis otosuna ateş eden kişi vurularak etkisiz hale getirildi Son dakika haberi: Polis otosuna ateş eden kişi vurularak etkisiz hale getirildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Sokak düğününde havaya ateş eden maganda gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:57 Ece Erken, öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun doğum gününü kutladı: Elbet kavuşacağız
11:34 Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! Liverpool'dan ayrılan Roberto Firmino ile yakından ilgileniyor
11:25 Bayramda yaşanan trafik kazaları nedeniyle 31 vatandaşımız hayatını kaybetti
11:24 Trafik polisinin örnek davranışı yürekleri ısıttı! Yaşlı amca için trafiği böyle durdurdu
11:04 Korkunç olay! Ateş gibi bir arabada unutulan küçük çocuk, boğularak can verdi
10:45 200 yıl önce terk edilen ve hiç dokunulmayan madendeki yazı arkeologları büyüledi: Burası geçmişe açılan bir pencere
22:17 Halay çekerken kalp krizi geçiren adam, hayatını kaybetti
10:39 Dar gelirli ailelerin elektrik faturasının 216 lirasını devlet ödüyor! İşte şartlar...
10:21 Gökhan Çıra ile Selin Ciğerci ayrıldı mı? İkilinin birbirini sosyal medyadan çıkarması iddiaları güçlendirdi
10:16 TÜİK işsizlik oranlarını açıkladı! Kadınlar ve gençlerin işsizlik oranı daha yüksek çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 12:07:06. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Sokak düğününde havaya ateş eden maganda gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement