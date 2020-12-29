Son dakika haberleri... Sokak kısıtlamasında evlere gidip, içki satan kişiye 20 bin lira ceza - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de sokağa çıkma kısıtlamasında otomobille evlere giderek içki sattığı tespit edilen kişiye, polis ekiplerince 20 bin 150 lira para cezası uygulandı.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip evlere içki servisi yaptığı tespit edilen sürücünün otomobilini durdurdu. Araçta yapılan aramada 22 şişe içki ve pos cihazı ile sigara ele geçirildi. Araç sürücüsüne sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira, kısıtlama saatlerinde içki satışı yaptığı içinde 17 bin lira olmak üzere toplam 20 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.