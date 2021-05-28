Son dakika haberleri | Sokak köpeği, her gün kısıtlama saatinde uygulama yapan polislerin yanına geliyor

Son dakika haberler... IĞDIR'da bir sokak köpeği, hafta içi her gün saat 21.00'den sonra Belediye Meydanı'nda uygulama yapan polis ekiplerinin yanına geliyor.

IĞDIR'da bir sokak köpeği, hafta içi her gün saat 21.00'den sonra Belediye Meydanı'nda uygulama yapan polis ekiplerinin yanına geliyor. Polisler kendilerini yalnız bırakmayan sokak köpeğine yakın ilgi gösterip, yiyecek veriyor. Belediye Meydanı'nda koronavirüs nedeniyle hafta için her gün saat 21.00'den sonra uygulama yapan polis ekipleri, dışarı çıkan vatandaşların izin belgeleri olup olmadığını kontrol ediyor. Bölgedeki bir sokak köpeği, her gün uygulama yapan polislerin yanına geliyor. Polisler, sevgi gösterdikleri sokak köpeğine yiyecek vererek besliyor.



Polis, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Sokak köpeği, her gün kısıtlama saatinde uygulama yapan polislerin yanına geliyor - Son Dakika

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