Son dakika haberleri | Sokak köpeğini sopayla döven kişi, gözaltında - Son Dakika

Son dakika haberleri | Sokak köpeğini sopayla döven kişi, gözaltında

11.11.2020 22:58
Son dakika haberleri | Sokak köpeğini sopayla döven kişi, gözaltında, System.String[]

Son dakika gündem haberi... ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde sokak köpeğini sopayla döven S.P., gözaltına alınırken, yaralı hayvan ise tedavi için veterinere götürüldü.

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde sokak köpeğini sopayla döven S.P., gözaltına alınırken, yaralı hayvan ise tedavi için veterinere götürüldü. Sosyal medyada paylaşılan köpeğe eziyet anlarına ait görüntüler, hayvanseverlerin büyük tepkisini çekti.

Saimbeyli ilçesinde S.P., evine girmeye çalıştığını öne sürdüğü sokak köpeğini eline aldığı sopayla feci şekilde dövdü. Bir kişi ise bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medyada yayınladı. Hayvanseverlerin büyük tepkisini çeken bu görüntü üzerine harekete geçen polis, S.P.'yi gözaltına aldı. Konuyla ilgili Saimbeyli Kaymakamlığı'nca yapılan yazılı açıklamada, "11 Kasım 2020 tarihinde medyada yayınlanan 'hayvana şiddet olayı' ile ilgili gerekli araştırmalar ivedilikle yapılmıştır. Yapılan araştırmalar neticesinde, şiddet olayını gerçekleştiren vatandaş Cumhuriyet Savcısı talimatı ile gözaltına alınmıştır. İşkence gören köpek tespit edilerek, tedavisi için veterinere götürülmüştür. Vicdanları yaralayan olayın, faili hakkında gerekli adli ve idari süreç başlatılmıştır" denildi.


Son dakika haberleri | Sokak köpeğini sopayla döven kişi, gözaltında

Saimbeyli, Şiddet, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Sokak köpeğini sopayla döven kişi, gözaltında - Son Dakika


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