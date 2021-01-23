Son dakika haberleri! Sokak köpekleri çocuklara saldırdı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Sokak köpekleri çocuklara saldırdı
23.01.2021 16:21
Son dakika haberleri: Sokak köpekleri çocuklara saldırdı Mardin'de sürü halinde gezen başıboş köpekler çocuklara saldırdı.
Sokak köpekleri çocuklara saldırdı
MARDİN - Mardin'de sürü halinde gezen başıboş köpekler çocuklara saldırdı.
Mardin'in Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesinde sürü halinde gezen başıboş sokak köpekleri çocuklara saldırdı. Köpeklerden korkan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Sokak köpeklerinden rahatsız olan vatandaşlar, hayvanların toplanıp barınaklara götürülmesini istedi. Köpeklerin saldırısına uğrayan çocuklar da korku halinde bölgeden uzaklaştı.
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