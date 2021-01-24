Son dakika haberleri: Sokak ortasında bıçaklanan Kıbrıs Gazisi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri: Sokak ortasında bıçaklanan Kıbrıs Gazisi hayatını kaybetti
24.01.2021 05:25
Son dakika haberleri... Sokak ortasında bıçaklanan Kıbrıs Gazisi hayatını kaybetti Çorum'da çıkan kavgayı ayırmaya çalışırken göğsünden aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Kıbrıs Gazisi, hayatını kaybetti.
Sokak ortasında bıçaklanan Kıbrıs Gazisi hayatını kaybetti
ÇORUM - Çorum'da çıkan kavgayı ayırmaya çalışırken göğsünden aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Kıbrıs Gazisi, hayatını kaybetti.
Olay, önceki gece Çepni Mahallesi Taşhan Caddesi üzerinde meydana gelmişti. İddialara göre, sokak ortasında çıkan bir kavgayı ayırmaya çalışan Necati Aslan (70), göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yaralanmış talihsiz adam 112 sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alınmıştı. Kıbrıs Gazisi olduğu öğrenilen Aslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen gece geç saatlerde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Türk gemisi için devrede! Tüm yetkililere talimat verdi Yine çukura takılıp düşen Orhan Gencebay, bu kez parmağını kırdı Sağlık Bakanı Koca, haritayla paylaştı! İşte il il aşı olanların sayısı Kuraklık tehlikesi sonrası yeni düzenleme hayata geçti! Binalarda yağmur suyu toplama sistemi artık zorunlu Erdoğan Bayraktar'dan çok konuşulacak Muharrem İnce paylaşımı! Yeni kurulacak partiye mi katılıyor? Güneşli havaları unutun! Kar geri geliyor, hafta boyunca sürecek Ronaldo, Suudi Arabistan'dan gelen 53 milyon TL'lik reklam teklifini reddetti Ankara oyun havası oynayan Aleyna Tilki'nin performansı takipçileri tarafından beğenilmedi