Son dakika haberleri: Sokak ortasında pompalı tüfekle vurularak, öldürüldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Sokak ortasında pompalı tüfekle vurularak, öldürüldü

Son dakika haberleri: Sokak ortasında pompalı tüfekle vurularak, öldürüldü

28.01.2021 08:35

Son dakika haberi: İZMİR'in Menderes ilçesinde, Metin Zeybek (68) sokak ortasında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

İZMİR'in Menderes ilçesinde, Metin Zeybek (68) sokak ortasında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, Menderes ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. İddiaya göre, Metin Zeybek, yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle vuruldu.  Vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Zeybek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde geniş çaplı inceleme yapan jandarma ekipleri,  saldırgan ya saldırganları belirleyip, yakalanmak için çalışma başlattı.

FOTOĞFAFLI


- İzmir
Kaynak: DHA
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Zeybek, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Sokak ortasında pompalı tüfekle vurularak, öldürüldü - Son Dakika


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