Son dakika haberleri: Sokak ortasında silahla vuruldu - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Sokak ortasında silahla vuruldu

27.03.2022 18:14
Son dakika haberleri: Sokak ortasında silahla vuruldu

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kocaeli'de bir kişi, sokak ortasında tabancayla her iki bacağından vurularak yaralandı.

Kocaeli'de bir kişi, sokak ortasında tabancayla her iki bacağından vurularak yaralandı.

Olay, İzmit ilçesine bağlı Terzibayırı Mahallesi Dileğim Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı Adem Ö., kimliği tespit edilemeyen biri tarafından tabancayla vuruldu. Adem Ö., tabancadan çıkan mermilerin her iki bacağına da isabet etmesiyle yaralanırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı Adem Ö.'yü kanlar içinde gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adem Ö., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - KOCAELİ

YORUMLAR
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Tartıştığı arkadaşını sokak ortasında iki bacağından vurdu Tartıştığı arkadaşını sokak ortasında iki bacağından vurdu Ticari taksi kaldırıma çarptı: 1 yaralı Ticari taksi kaldırıma çarptı: 1 yaralı

Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Sokak ortasında silahla vuruldu - Son Dakika


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