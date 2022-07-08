Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada iki taraf, birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Kısa süren silahlı çatışmada Hamza D. ve Fırat T., vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı. Yaralılar, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kavgaya karışan çok sayıda şüpheliyi gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA

Güzelyalı, Çukurova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Sokak ortasında silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

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