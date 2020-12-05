Son dakika haberleri | Sokaklar boş kaldı
05.12.2020 12:03
Son dakika haberler... Sokağa çıkma kısıtlaması 15 Temmuz Şehitleri Meydanı ve İsmet Paşa Caddesi'nden havadan görüntü Sessiz kalan cadde ve sokaklardan detay UŞAK - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Uşak'ta, cadde, meydan ve sokaklar...
Sokağa çıkma kısıtlaması
15 Temmuz Şehitleri Meydanı ve İsmet Paşa Caddesi'nden havadan görüntü
Sessiz kalan cadde ve sokaklardan detay UŞAK - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Uşak'ta, cadde, meydan ve sokaklar sessizliğe büründü. Kentin işlek noktalarından 15 Temmuz Şehitleri Caddesi ve İsmet Paşa Caddesi'nin boş kaldığı görüldü.
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