Son dakika haberleri | Sokaklar boş kaldı
06.12.2020 10:26
Son dakika haberi: Muş ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik tedbirler kapsamında 56 saat süre ile uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ikinci günde de vatandaşların uyduğu görüldü Kente sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla kentin işlek bölgelerinden istasyon ve Atatürk...
Muş ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik tedbirler kapsamında 56 saat süre ile uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ikinci günde de vatandaşların uyduğu görüldü
Kente sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla kentin işlek bölgelerinden istasyon ve Atatürk bulvarı Belediyenin göletli ve Lale Vadisi parkında sessizlik hakim olurken, Kısıtlamanın başlamasıyla polis ekipleri sürekli olarak cadde ve sokaklarda denetimlere sıkı bir şekilde devam etti. Denetim sırasında kısıtlamaya uymayan vatandaşlara ekipler tarafından işlem yapıldı ve uyarılarda bulundu.
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