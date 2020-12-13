Son dakika haberleri... Sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Sokaklar boş kaldı
13.12.2020 10:25
Son dakika haberi: Kayseri'de boş meydan, cadde ve yollar Polis ekiplerinin denetimleri KAYSERİ - Kayseri'de, yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar uyarken, cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.
Kayseri'de boş meydan, cadde ve yollar
Polis ekiplerinin denetimleri KAYSERİ - Kayseri'de, yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar uyarken, cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.
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