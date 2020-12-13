Son dakika haberleri... Sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Polis ekiplerinin denetimleri KAYSERİ - Kayseri'de, yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar uyarken, cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Kayseri 'de boş meydan, cadde ve yollar

Taksici ve sürücü arasındaki yol verme inadı, bomboş yolda kazaya neden oldu