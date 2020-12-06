Son dakika haberleri... Sokaklar boş kaldı - Polis ekiplerinin denetimi - Son Dakika

Fevzi Paşa Bulvarı ve 9 Eylül Meydanı'nda sakinlikten görüntüler

Polis ekiplerinin araçları durdurarak kontrol yapması

Hastaneye giden bir aileye ekiplerin HES kodu sorgulama yapması

AA muhabirinin anonsu İZMİR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında Fevzi Paşa Bulvarı ve Anafartalar Caddesi ile 9 Eylül Meydanı'nda sessizlik hakim oldu. Polis ekipleri, bu bölgelerde denetimini gün boyu devam ettirdi.