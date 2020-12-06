Son dakika haberleri... Sokaklar boş kaldı - Polis ekiplerinin denetimi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Sokaklar boş kaldı - Polis ekiplerinin denetimi
06.12.2020 14:48
Son dakika haberi: Fevzi Paşa Bulvarı ve 9 Eylül Meydanı'nda sakinlikten görüntüler Polis ekiplerinin araçları durdurarak kontrol yapması Hastaneye giden bir aileye ekiplerin HES kodu sorgulama yapması AA muhabirinin anonsu İZMİR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler...
Fevzi Paşa Bulvarı ve 9 Eylül Meydanı'nda sakinlikten görüntüler
Polis ekiplerinin araçları durdurarak kontrol yapması
Hastaneye giden bir aileye ekiplerin HES kodu sorgulama yapması
AA muhabirinin anonsu İZMİR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında Fevzi Paşa Bulvarı ve Anafartalar Caddesi ile 9 Eylül Meydanı'nda sessizlik hakim oldu. Polis ekipleri, bu bölgelerde denetimini gün boyu devam ettirdi.
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