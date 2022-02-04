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Son dakika haberleri! Sokaklardaki karları toplayıp baraj gölüne taşıdılar - Son Dakika

Son dakika haberleri! Sokaklardaki karları toplayıp baraj gölüne taşıdılar

04.02.2022 10:29

Son dakika gündem haberi... Sokaklardaki karları toplayıp baraj gölüne taşıdılarAMASYA Amasya'nın Ziyaret beldesinde yol ve sokaklarda biriken karlar sulama suyuna dönüşmesi için yüzeyi buz tutan göle taşındı.

Sokaklardaki karları toplayıp baraj gölüne taşıdılar

AMASYA Amasya'nın Ziyaret beldesinde yol ve sokaklarda biriken karlar sulama suyuna dönüşmesi için yüzeyi buz tutan göle taşındı. Geçen yıl kuraklığın etkili olduğu meyve diyarı beldedeki baraj gölünden dip yapan su seviyesi nedeniyle arazilere su verilememişti.

"Bir kürek dolusu karı, bir damla suyu boşa vermek istemiyoruz"

Ziyaret Belediyesi ekipleri 10 gün boyunca iş makinesi, traktör ve kamyonlarla yol ile sokaklardaki tonlarca ağırlıktaki karı toplayıp göletin kıyısına döktü. Ziyaret Belediye Başkanı Mehmet Uyanık, son 40 yılın en yoğun kar yağışından en iyi düzeyde faydalanmak istediklerini belirtti. Bunun için aralıklarla yağıp kalınlığı 70 santimi geçen karı ekiplerinin gayretli çalışmalarıyla temizlediklerini anlatan Başkan Uyanık, "Bir kürek dolusu karı, bir damla suyu boşa vermemek, göletimize su takviyesi olması için karları temizleyerek aşırı soğuklar nedeniyle yüzeyi donan göletimize taşıdık" diye konuştu.

"İnşallah sularımız şırıl şırıl, gür şekilde göletimizi dolduracak"

Geçen yıl sondaj çalışmalarıyla sulanmasına gayret ettikleri verimli arazilerde başta kiraz, elma ve cennet hurması olmak üzere çeşitli ürünlerin yetiştirilip yurdun dört bir yanına gönderildiğini anlatan Uyanık, "Sulama suyu sıkıntımız inşallah bu yıl yaşanmayacak. Çünkü bereket yağdı. Kar bol oldu. İnşallah sularımız şırıl şırıl, gür şekilde göletimizi dolduracak" şeklinde konuştu.

Son dakika haberleri! Sokaklardaki karları toplayıp baraj gölüne taşıdılar
Son dakika haberleri! Sokaklardaki karları toplayıp baraj gölüne taşıdılar
Son dakika haberleri! Sokaklardaki karları toplayıp baraj gölüne taşıdılar

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Traktör, Amasya, Baraj, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Sokaklardaki karları toplayıp baraj gölüne taşıdılar - Son Dakika


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