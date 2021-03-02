Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde polis ekiplerince yakalanan 3 şüpheli polis merkezine götürüldü.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine bağlı yaya devriyeleri görevlerini ifa ederken durumundan şüphelendikleri B.Z.'den 7 fişek uyuşturucu madde ve E.A.'dan ibaresi bulunmayan şarjöründe 1 adet 9.19 mm çapında fişeğin basılı olduğu ruhsatsız tabancayı rızaen teslim aldı.

Ekipler devamında yaptıkları çalışmalarda, S.M. isimli kadının yapılan UYAP sorgusunda "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranmasının olduğu tespit edildi. Yakalanan 3 şahıs polis merkezine götürülerek, adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ