Son dakika haberleri! Sokakta yürürken bıçaklanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İstanbul Ümraniye'de sokakta yürürken bıçaklanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Atatürk Mahallesi Halitbey Sokak'ta 19 Mart Cumartesi günü bir kişi tarafından bıçaklanan Batuhan Kurt (21), kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

Sokakta yürüyen Kurt'un karşıdan gelen ve siyah kapüşonlu mont giyen 1 şüpheli tarafından yolun kenarına çekildiği, ardından bıçaklanması sonucu yere düşen Kurt'un ayağa kalkarak koşması görüntülerle tespit edildi.

Güvenlik kameralarından kimliği belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.