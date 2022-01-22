Sokakta yürüyen kadın ile erkeğe kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Sokakta yürüyen kadın ile erkeğe kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

BURSA - Bursa'da kimliği belirsiz bir kişi, sokak ortasında karşılaştığı biri kadın iki kişiyi vurarak kayıplara karıştı. Yaralılardan erkek şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken kadın şahsın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Hocahasan mahallesi Bahçe sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi sokak ortasında karşılaştığı yabancı uyruklu biri kadın ile erkeğe kurşun yağdırdı. Kurşunların vücutlarına isabet etmesiyle kadın ile erkek kanlar içinde yere yığılırken şüpheli olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Ağır yaralanan erkek şahıs çevredekilerin yardımıyla otomobile bindirilerek çevrede bulunan özel bir hastaneye götürüldü. Ağır yaralanan kadın ise çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen erkek şahıs hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kadının ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri ise olay yerine incelemelerde bulundu.

Şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.