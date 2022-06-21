Sokaktan hızla geçen lüks otomobili önce durdurmak istedi başaramayınca kamera kayıtlarıyla şikayetçi oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Sokaktan hızla geçen lüks otomobili önce durdurmak istedi başaramayınca kamera kayıtlarıyla şikayetçi oldu

21.06.2022 10:52
Sokaktan hızla geçen lüks otomobili önce durdurmak istedi başaramayınca kamera kayıtlarıyla şikayetçi oldu

Antalya'nın Serik ilçesinde bir otomobil hızlı bir şekilde çocukların oynadığı sokağa dalınca o anda olay yerinde bulunan bir kadın çocukları korumak için aracın önüne geçip yavaşlamasını istedi.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir otomobil hızlı bir şekilde çocukların oynadığı sokağa dalınca o anda olay yerinde bulunan bir kadın çocukları korumak için aracın önüne geçip yavaşlamasını istedi. Kadının 'dur' işaretine uymayan sürücü ise çocukların arasından tekrar hızlı bir şekilde aracıyla uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Serik ilçesine bağlı Akçaalan Mahallesi'nde yaşandı. Yaşanan olayda sokak arasında oynayan çocukların bulunduğu yere hızlı bir şekilde araç geldiğini fark eden Merve Sevinç, hem kendi çocuğu hem de komşularının çocuklarına zarar gelmemesi için kendini adeta siper ederek aracın yavaşlamasını istedi. Sevinç'in müdahalesine rağmen lüks otomobil çocukların arasından hızla uzaklaştı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, otomobilin küçük çocuğun üzerine doğru gelmesi yürekleri ağza getirdi. Kadının ikazıyla yavaşlayan otomobilin çocuğun son anda yolun kenarına kaçan çocuğun yanından geçtiği anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.

"ARACI SÜRÜYORDU AMA HİÇBİR ŞEKİLDE ÖNÜNÜ GÖRMÜYORDU"

Çok büyük bir kaza atlattıklarını belirten Merve Sevinç, "Dün çok büyük bir kazadan kurtardık çocuğumu. Allah korudu yani çocuğumu. Önce ben çöp attım. Sonra arabada iki tane genç vardı. Camlar sonuna kadar açıktı, önce çok yavaş bir şekilde ilerlediler. Yaklaşık 15 dakika sonra yukarıdan o kadar hızlı bir şekilde geliyordu ki, hemen çocuklara baktım ikisini çektim kenara, diğer en küçüğünü bulamadım. Telaşa kapıldım, nerede diye. Bulamadım, direkt önüne atladım dur dur işareti yaptım. Beyaz ve ABS özelliği olan bir araçtı. Frene bastığı zaman durması gereken araba durmadı. Kendimi çektim kenara çocuğun telaşına düştüm. Sadece kendi çocuğum için değil, bizim mahallede çok çocuk var. Kendi çocuğum ve tüm çocuklar için kendimi siper ettim durmadı hiçbir şekilde. Devam etti çocuğumu kıl payı bir şekilde kurtardık. Eğer ben 'dur' deyip hızını yavaşlatmamış olsam yani benim çocuğum ya da başka bir çocuğa kesinlikle bir şey olacaktı" dedi.

Otomobilin bulunmasını isteyen ve plakayı almasına rağmen korku ve telaştan unuttuğunu söyleyen Sevinç, "O kişinin bulunmasını istiyorum. Allah herkesin çocuğunu korusun. Ben onun sadece durmasını istedim. Sadece durup yavaşlasın, sonra çocukları çekelim, yoluna devam etsin ama durmadı. Aracı sürüyordu ama önünü görmüyordu hiçbir şekilde, önünü görse çocukları görecek zaten. Olay sonrası ben zaten fenalaştım. Elimden ayağımdan can kesildi. Tüm mahalle ayaklandı. Komşularımız yakalamak için arkasından gitti ama onu o hızla yakalamak mümkün değil o kadar hızlıydı" şeklinde konuştu.

(Mehmet Demirci - İHA)

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Sokaktan hızla geçen lüks otomobili önce durdurmak istedi, başaramayınca kamera kayıtlarıyla şikayetçi oldu Son dakika haber | Sokaktan hızla geçen lüks otomobili önce durdurmak istedi, başaramayınca kamera kayıtlarıyla şikayetçi oldu Burdur'da Sikorsky Helikopter ile Trafik Denetimi Burdur'da Sikorsky Helikopter ile Trafik Denetimi
Kaynak: İHA

Akçaalan, Tragger, Antalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sokaktan hızla geçen lüks otomobili önce durdurmak istedi başaramayınca kamera kayıtlarıyla şikayetçi oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:02 Mehmet Ali Erbil'in Ece Ronay ile yaşadığı olay gündeme oturmuştu! Tehdit, taciz ve hakaret suçlarından 9 yıla kadar hapsi isteniyor
13:00 Pınar Gültekin davasında tepki toplayan "haksız tahrik indirimi" kararına AK Partili Ömer Çelik ilk yorum
12:58 "Oğlum Ahmet vurulduğumda kasamı boşalttı" diyen İbo'ya oğlundan yanıt: Akıl sağlığıyla ilgili olan şüphelerim arttı
12:28 Eski Beşiktaşlı Fernandes mekan çıkışı iki kadınla kameralara yakalandı! Güvenlikler basın mensubuna saldırdı
12:25 ABD'nin kayıp paralı askerleri için Rusya ilk resmi açıklamayı yaptı: Elimizdeler
12:12 MHP lideri Bahçeli'den Erşan Kuneri eleştirisi: Sözde komedyenlerin yer aldığı küfürlü diziler haddini aşmıştır
11:52 Arazi kavgası kanlı bitti! AK Partili belediye meclis üyesi hayatını kaybetti, katili ağır yaralandı
11:47 HDP'li Ahmet Türk, isim vermeden Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıktı!
11:45 Galatasaray ile Torrent arasında tazminat pazarlığı sürüyor! İspanyol hocanın kazanmadığı şampiyonluk primini de istemesi "pes" dedirtti
11:05 İngiltere'de gündem sapık tesisatçı! İş için gittiği evlerde yatak odasına kamera yerleştiren tesisatçı güvenlik kamerasına yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 13:25:07. #1.12#
SON DAKİKA: Sokaktan hızla geçen lüks otomobili önce durdurmak istedi başaramayınca kamera kayıtlarıyla şikayetçi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement