Son dakika haberleri | Söke'de araç yangını yol kenarındaki otlara sıçradı

Aydın'ın Söke ilçesinde, panelvanda çıkan ve yol kenarındaki otlara sıçrayan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Söke - Kuşadası kara yolunda ilerleyen özel bir hastaneye ait 09 BF 263 plakalı panelvanda, Soğucak Kavşağı yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.
Yangın yol kenarındaki kuru otlara da sıçradı.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.
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