Son dakika haberleri | Söke'de araç yangını yol kenarındaki otlara sıçradı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Söke'de araç yangını yol kenarındaki otlara sıçradı

06.07.2022 16:56
Son dakika haberleri | Söke'de araç yangını yol kenarındaki otlara sıçradı

Son dakika haberi... Aydın'ın Söke ilçesinde, panelvanda çıkan ve yol kenarındaki otlara sıçrayan yangın söndürüldü.

Aydın'ın Söke ilçesinde, panelvanda çıkan ve yol kenarındaki otlara sıçrayan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Söke - Kuşadası kara yolunda ilerleyen özel bir hastaneye ait 09 BF 263 plakalı panelvanda, Soğucak Kavşağı yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.

Yangın yol kenarındaki kuru otlara da sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

YORUMLAR
500
Araç yangını araziye sıçradı Araç yangını araziye sıçradı Mobil radarın tespit ettiği 28 düzensiz göçmen yakalandı Mobil radarın tespit ettiği 28 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: AA

Kuşadası, Soğucak, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Söke'de araç yangını yol kenarındaki otlara sıçradı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:36 Reyting alamayan Sevmek Zamanı dizisi 5. bölümüyle final yapıyor
16:33 16 yaşındaki İspanya Prensesi Leonor, ödül gecesinde güzelliğiyle göz kamaştırdı
16:32 Şaşırtan karar! Futbolu bırakacağı düşünülen İbrahimovic imzayı attı
16:27 Tamamen duygusal! Dişilerden ilgi görmeyen erkek hamamböcekleri mutasyona uğruyor ve soyları tükeniyor
16:23 Beşiktaş, Jackson Muleka ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
16:12 KADES butonuna basılınca ekipler olay gitti! Eşi değil kendi gözaltına alındı
16:10 Konya Şehir Hastanesi'nde tıbbi sekreter, doktoru silahla öldürmüştü! İşte ilk görüntüler...
16:01 "Tuzlu ayran otizm yapıyor" gibi gündem yaratan sözleriyle bilinen Doktor Oytun Erbaş'tan tartışma yaratan sözler: Dışkısı bol olan uzun yaşar
15:44 Manchester United yıldızı Bruno Fernandes, Arda Güler'e videolu mesaj gönderdi: İyi şanslar diliyorum
15:34 Kocaları havai fişek patlatmak istemişti! Kabusu yaşadılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 17:01:19. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Söke'de araç yangını yol kenarındaki otlara sıçradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement