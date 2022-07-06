Alınan bilgiye göre, Söke - Kuşadası kara yolunda ilerleyen özel bir hastaneye ait 09 BF 263 plakalı panelvanda, Soğucak Kavşağı yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Kuşadası, Soğucak, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Söke'de araç yangını yol kenarındaki otlara sıçradı - Son Dakika

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