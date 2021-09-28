Son dakika haberleri: Söke'de orman yangını - Son Dakika

Aydın'ın Söke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Kısmen kontrol altına alınan yangın bölgesine Aydın Valisi Hüseyin Aksoy da giderek incelemelerde bulundu.

Yangın, Söke- Kuşadası Karayolu üzeri Granda mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir lisenin hemen arkasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısmen kontrol altına alınırken, bölgede soğutma ve söndürma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Vali Aksoy'da yangın bölgesine geldi

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy da yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Aksoy, "Orman işletme müdürlüğüne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Temennimiz yangının en kısa sürede kontrol altına alınabilmesi" dedi. - AYDIN