Son dakika haberleri | Söke'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Söke'de trafik kazası: 1 yaralı

13.05.2022 15:12
Son dakika haberleri | Söke'de trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Söke- Kuşadası yolu üzeri Yamaç Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söke'den Kuşadası istikametine seyir halinde olan Bülent K. Kontrolündeki 09 F 8433 plakalı ticari araç, aynı istikamette sağ şeritte seyir halinde olan Serkan B. Kontrolündeki 09 JN 590 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle alev alan araç korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Kazada 09 F 8433 plakalı araçta yolcu konumunda bulunan Adalet K. Yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

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Kuşadası, Tragger, Aydın, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Söke'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Söke'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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