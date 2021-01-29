Son dakika haberleri: -Solumun egzersizleri koronavirüs semptomlarını azaltıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri: -Solumun egzersizleri koronavirüs semptomlarını azaltıyor

29.01.2021 11:04

Son dakika haber: - Solumun egzersizleri koronavirüs semptomlarını azaltıyor Kovid-19 pandemisiyle birlikte solumun egzersizlerinin öneminin daha da arttığını belirten Fizyoterapist Nahide Koçer, bu egzersizler sayesinde akciğer kapasitesinin arttırılarak solunum yetmezliği semptomlarının azaltılabileceğini söyledi.

- Solumun egzersizleri koronavirüs semptomlarını azaltıyor

İSTANBUL - Kovid-19 pandemisiyle birlikte solumun egzersizlerinin öneminin daha da arttığını belirten Fizyoterapist Nahide Koçer, bu egzersizler sayesinde akciğer kapasitesinin arttırılarak solunum yetmezliği semptomlarının azaltılabileceğini söyledi.

Hareketsiz yaşamla birlikte insan fizyolojisinde birçok sağlık sorunu meydana geldiğini belirten Doğuş Üniversitesi MYÖ Fizyoterapi Bölümü Öğr. Üyesi Nahide Koçer, pandemiyle birlikte artan solunum yetmezliğine karşı solunum egzersizlerinin faydalı olacağına değinerek, bireylerin evde kolayca uygulayabilecekleri iki solunum egzersizi uygulaması önerdi. Koçer, "diyafragmatik solunum" ile "büzük dudak solunumunun" her gün düzenli olarak 5-10 dakika kadar yapıldığında akciğer kapasitesinin arttırılarak, solunum yetmezliği semptomlarının azaltılabileceğini söyledi.

Solunum egzersizlerinin solunum yetmezliğine faydaları

Solunum semptomlarını egzersizlerle azaltmanın mümkün olduğunu ifade eden Koçer, "Bu egzersizlerinden biri diyafragmatik solunum bir diğeri ise büzük dudak solunumudur. Fizyoterapide çokça bilinen bu solunum çeşitlerinin salgın döneminde kıymeti iyice arttı. Öncelikle kronik hastalığı olanlar bu egzersizleri doktorlarına danışarak yapsınlar. Kronik bir rahatsızlığı olmayan her birey bu uygulamaları yapabilir. Diyafragmatik solunumu yaparken bir el göğüs kafesinde, diğer el ise göbek deliğinin üzerinde bulunuyor. Üsteki el hiç bir şeklide oynamazken, burundan nefes alıp ağızdan nefes vererek alttaki ele doğru karından nefes alma hareketleri yapılır. Bu egzersizler yapıldığında asıl dikkat edilmesi gereken durum, oturur pozisyondayken vücut dengesinin iyi sağlanmasıdır. Ayakların yere tam basması ve kalça kemiklerinin her iki tarafına eşit yük binmesi gerekiyor. Omurganın dik duruşu göğüsün öne doğru itilmesi anlamına gelmiyor. Dik dururken sanki bir balon yukarıya çekiyormuş hissiyle doğal bir pozisyonda olmak ve çene kemiğinin boğazın önüne doğru eğilmesi lazım. Eller diyafragmatik solunumda göğüs kafesinde ve karında yer alırken, büzük dudak solunumunda dizlerin üstünde yer alabilir. Bu egzersizler günlük olarak 5-10 dakika yapılabilir. Ancak bu uygulama esnasında her hangi bir nefes darlığı veya bir semptom yaşanırsa bir uzmana danışılmasını öneriyorum" dedi.

"Hareketsiz yaşam dünyada ve ülkemizde oldukça yaygın"

Pandemiyle birlikte insanların evde bulanmasıyla beraber hareketsiz yaşamın daha da arttığını kaydeden Koçer, bu monotonluğun insan fizyolojisinde sorunları da beraberinde getirdiğini belirterek, "Hareketsizlik ve yanlış hareketler omurgada eğriliklere, kas güçsüzlüğüne ve kasta asimetriğe neden oluyor. Tek kolla çanta taşımak vücudun tek tarafını kuvvetlendirirken diğer tarafı kuvvetsiz bırakıyor. Bu da omurgada asimetriyle beraber bel ağrıları, boyun ağrıları meydana getiriyor. Tek elle poşet taşımak, uzun süre yüksek topuklu ayakkabı giymek de vücutta problemlere yol açıyor. Günlük yaşantımızda yürürken, otururken, yatarken ve yataktan kalkarken belli noktalara dikkat etmek gerekiyor. Sabah uyandığımızda kaslarımız soğuk oluyor. Ani hareketlerle beraber de zedelenebiliyor. O nedenle kalkarken vücut dengesini sağlamak lazım. Günlük 5-10 dakika düzenli olarak yapılan egzersizlerle beraber boyun sağlığı, bel sağlığı ve omurga sağlığı korunabilir" diye konuştu.

Son dakika haberleri: -Solumun egzersizleri koronavirüs semptomlarını azaltıyor
Son dakika haberleri: -Solumun egzersizleri koronavirüs semptomlarını azaltıyor
Son dakika haberleri: -Solumun egzersizleri koronavirüs semptomlarını azaltıyor
Son dakika haberleri: -Solumun egzersizleri koronavirüs semptomlarını azaltıyor

Doğuş Üniversitesi, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberleri: -Solumun egzersizleri koronavirüs semptomlarını azaltıyor - Son Dakika


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