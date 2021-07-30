Soma'da orman yangını (3) - Son Dakika

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SABAHA KADAR SÜRECEK

Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, 14 arazöz ve çok sayıda personelin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin bölgede sabaha kadar soğutma çalışmalarına devam edeceği öğrenildi. Yangın bölgesine gelen Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, "Yangın çıkar çıkmaz müdahale edildi. İncelemelerimizi sürdürüyoruz. Şu an yangın kontrol altına alındı. Sabah saatlerine kadar soğutma işlemleri devam edecek" diye konuştu.

Ersan ERDOĞAN- Serkan ÖZDEMİR/SOMA (Manisa),