Son dakika haberleri! Soma'daki maden faciası davasında 4 sanık yenide hakim karşısına çıktı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Soma'daki maden faciası davasında 4 sanık yenide hakim karşısına çıktı

13.04.2021 20:45
Son dakika haberleri! Soma'daki maden faciası davasında 4 sanık yenide hakim karşısına çıktı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Manisa'nın Soma ilçesindeki maden faciasına ilişkin davada, şirketin yönetim kurulu başkanının da aralarında bulunduğu 4 sanık Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanmaya başladı.

Manisa'nın Soma ilçesindeki maden faciasına ilişkin davada, şirketin yönetim kurulu başkanının da aralarında bulunduğu 4 sanık Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanmaya başladı.

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonuna dönüştürülen Bülent Ciğeroğlu Kültür Merkezi'nde salgın tedbirleri uygulandı.

Duruşma salonuna kapasitesinin yarısı kadar izleyici alındı. Sanıklar Can Gürkan, Adem Ormanoğlu, Efkan Kurt ve Haluk Evinç, farklı adliyelerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEBGİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Madenci aileleri ve avukatları, sanıkların, duruşma salonuna gelmemesine tepki gösterdi.

SEGBİS'le ifadesini veren şirketin yönetim kurulu başkanı Can Gürkan, olaydan ötürü büyük üzüntü yaşadığını belirterek "Aradan geçen 7 yılda biz de aileler gibi tarifsiz üzüntüler yaşıyoruz. Aradan geçen sürede tarif edilmeyecek bir üzüntü içerisindeyim. Hepimiz büyük acılar yaşadık bunun farkındayım. Geçmiş celselerde uzun uzun savunmalar yapmıştım. Beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme Heyeti Başkanı Salih Pehlivanoğlu, Gürkan'ın ifadelerine tepki gösteren madenci yakınlarını uyardı.

Duruşmada söz alan şehit madencilerin yakınları, çok acı çektiklerini, heyetten adil olmalarını beklediklerini, sanıklara hak ettikleri cezayı vermelerini umduklarını ifade etti.

Sanık savunmalarının ardından savcı mütalaasını okudu. Mütalaada, şirketin yönetim kurulu başkanı Can Gürkan ve mühendisler Efkan Kurt ve Adem Ormanoğlu'nun "bilinçli taksirle çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılması, Acil Eylem Planı Yöneticisi Haluk Evinç'in ise beraati talep edildi.

Mütalaanın mahkemeye sunulmasının ardından taraf avukatları, savunma hazırlayabilmek için heyetten süre talep etti.

Madenci yakınlarının avukatlarının tutuksuz sanıkların, tutuklanması yönündeki talebini kabul etmeyen mahkeme heyeti, avukatların mütalaaya karşı savunma hazırlaması ve yeni tanıkların dinlenilebilmesi için duruşmayı 24 Mayıs'a erteledi.

Duruşmanın ardından madenci ailelerinin avukatı Can Atalay, gazetecilere yaptığı açıklamada, davayla ilgili süreci en başından beri takip ettiklerini ve peşini bırakmayacaklarını belirtti.

Manisa Baro Başkanı Ali Arslan da 77. oturumu yapılan davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını dile getirerek, "Bu senaryoyu yazanlar, biz yazmaya devam edeceğiz diyenler işin sonunda hayal kırıklığına uğrayacak. Bu katliamın meydana gelmesine sebep olanlar gerekli cezayı alacaklar diye umut etmeye devam ediyoruz. Yargıdan umudumuzu kesmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Olay ve süreç

Soma'da 13 Mayıs 2014'te 301 maden işçisinin ölümü, 162'sinin yaralanmasıyla sonuçlanan facianın ardından Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdürü Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, Teknik Müdür İsmail Adalı ve Emniyet Teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik tutuklanmış 11 Temmuz 2018'deki karar duruşmasında 5 tutuklu sanığa 15 yıl ile 22 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası, 9 sanığa adli kontrol, 37 sanığa ise beraat verilmişti.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, davada yerel mahkemenin tutuklu sanıklar hakkındaki hapis cezalarını yerinde bulmuş 5 sanığın tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurarak tahliyesine karar vermişti.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi ise 20 Ocak'ta yerel mahkemenin kararıyla ilgili yaptığı temyiz incelemesinde Can Gürkan, Adem Ormanoğlu ve Efkan Kurt'un "bilinçli taksir derecesinde kusurları bulundukları" gerekçesiyle haklarında verilen kararları bozmuş, Haluk Evinç'in yargılanmasındaki eksiklerin giderilmesi gerektiğini belirtmişti.

Yargıtay, Manisa, Maden, Soma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Soma'daki maden faciası davasında 4 sanık yenide hakim karşısına çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Uzmanlar kısmi kapanmayı değerlendirdi: Bu bir başlangıç, çekicin ilk darbesi Uzmanlar kısmi kapanmayı değerlendirdi: Bu bir başlangıç, çekicin ilk darbesi Son Dakika: 15 Nisan'dan itibaren üç sınıf dışındaki tüm kademelerde uzaktan eğitime geçiliyor Son Dakika: 15 Nisan'dan itibaren üç sınıf dışındaki tüm kademelerde uzaktan eğitime geçiliyor Kafeler dahil 5 işletme, Ramazan bayramı sonuna kadar faaliyetlerine ara veriyor Kafeler dahil 5 işletme, Ramazan bayramı sonuna kadar faaliyetlerine ara veriyor Son Dakika: Türkiye'de 13 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 273 kişi vefat etti, 59 bin 187 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 273 kişi vefat etti, 59 bin 187 yeni vaka tespit edildi Şehirler arası seyahate kısıtlama getirildi Şehirler arası seyahate kısıtlama getirildi MHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti MHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi Köy muhtarından cami minaresinde küfürlü anons! Yetmedi bir de fırça sapıyla dayak attı Köy muhtarından cami minaresinde küfürlü anons! Yetmedi bir de fırça sapıyla dayak attı

Son Dakika Haberleri
17:22 Komşularını tehdit eden Sevda Noyan'dan mahkemede geri vites: Nüktedan olarak söyledim
17:18 Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi
17:08 Mide bulandıran olay! Parktaki kadın ve çocuklara cinsel tacizde bulundu
16:55 Feci ölüm! Düşürdüğü cep telefonunu almak isterken canından oldu
16:46 Gara şehidinin silahı yakalanan PKK'lı teröristin üzerinde bulundu
16:32 Kerem Bürsin'den ayrı kalamayan Hande Erçel'in daveti hayranlarını heyecanlandırdı
16:15 Koronavirüs bir bakanı daha istifaya sürükledi! Avusturya Sağlık Bakanı gözyaşları içinde görevinden ayrıldı
16:05 Ziraat Türkiye Kupası finaline İzmir'de Göztepe Gürsel Aksel Stadı ev sahipliği yapacak
16:04 Ramazan ayı tedbirlerinin görüşüleceği kritik Kabine toplantısı başladı
15:11 Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Üsse yaklaşmakta olan balon vurularak imha edildi
Ramazan'ın ilk orucunu yeşil sahada açtılar Ramazan'ın ilk orucunu yeşil sahada açtılar         
21:11
Zeki Uzundurukan'dan gündeme bomba gibi düşen iddia: Fatih Terim istifa edebilir Zeki Uzundurukan'dan gündeme bomba gibi düşen iddia: Fatih Terim istifa edebilir         
20:44
Çektiği Van Gölü fotoğrafı birinci olan Astronot Rubins, Van'ın tanıtım elçisi oldu Çektiği Van Gölü fotoğrafı birinci olan Astronot Rubins, Van'ın tanıtım elçisi oldu         
20:09
Mustafa Cengiz'in açıklamaları sonrası futbolculardan ilk tepki geldi Mustafa Cengiz'in açıklamaları sonrası futbolculardan ilk tepki geldi         
19:46
Gara şehidinin tabancası terör operasyonunda ele geçirildi Gara şehidinin tabancası terör operasyonunda ele geçirildi         
19:03
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanmaya geçilecek Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanmaya geçilecek         
18:20
Artan koronavirüs vakaları nedeniyle kapanan servisler yeniden açıldı, hastanenin ışıkları salgının boyutunu ortaya koydu Artan koronavirüs vakaları nedeniyle kapanan servisler yeniden açıldı, hastanenin ışıkları salgının boyutunu ortaya koydu         
17:35
Feci ölüm! Düşürdüğü cep telefonunu almak isterken canından oldu Feci ölüm! Düşürdüğü cep telefonunu almak isterken canından oldu         
16:56
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Üsse yaklaşmakta olan balon vurularak imha edildi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Üsse yaklaşmakta olan balon vurularak imha edildi         
15:12
Aliyev'in ölen Ermeni askerlerin miğferleri ile verdiği poz sosyal medyada tartışma yarattı Aliyev'in ölen Ermeni askerlerin miğferleri ile verdiği poz sosyal medyada tartışma yarattı         
14:17
Dünya bu ülkeyi konuşuyor! Butan neredeyse 16 günde sürü bağışıklığını yakaladı Dünya bu ülkeyi konuşuyor! Butan neredeyse 16 günde sürü bağışıklığını yakaladı         
13:48
Şırnak'ta 5 ayrı noktada termal su kaynağı bulundu Şırnak'ta 5 ayrı noktada termal su kaynağı bulundu         
13:45
İşte Benim Stilim yarışmacısı Zeynep Öztürk'e, sıpa saldırdı İşte Benim Stilim yarışmacısı Zeynep Öztürk'e, sıpa saldırdı         
13:41
Ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf olayında yeni perde! 23 yaşındaki modelin videosu ortaya çıktı Ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf olayında yeni perde! 23 yaşındaki modelin videosu ortaya çıktı         
12:00
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı         
11:17
Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı         
11:02
Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim? Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim?         
10:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2021 21:26:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Soma'daki maden faciası davasında 4 sanık yenide hakim karşısına çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei