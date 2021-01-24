Son dakika haberleri... Somali'de Afrika Birliği Misyonu'ndaki Uganda güçleri, 189 Eş-Şebab militanını öldürdü - Son Dakika

Somali'deki Uganda kuvvetleri, 6 bin 223 askerle AMISOM'daki en büyük gücü oluşturuyor.

AMISOM bünyesindeki Uganda güçleri, 2011'de Eş-Şebab'ın Mogadişu'dan ve diğer bölgelerden çıkarılmasında Somali güçlerine yardım etmişti.

Akiki, operasyon sırasında Uganda askerlerinden ölen ya da yaralanan olmadığını aktardı.

Akiki, "Aşağı Şabelle bölgesindeki operasyonda El Kaide bağlantılı Eş-Şebab örgütüne ait askeri teçhizatı imha ettik. Operasyonda en az 189 militanı öldürdük, sağ ele geçirilen 2 teröristi Somali ordusuna teslim ettik." ifadesini kullandı.

Uganda ordu sözcüsü Yarbay Deo Akiki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AMISOM bünyesindeki Ugandalı birliklerin, başkent Mogadişu 'nun yaklaşık 100 kilometre güneybatısındaki Sigaale köyünde örgütün kampına hava destekli operasyon düzenlediğini belirtti.

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