Son dakika haberleri: Somali'de askeri üssün önünde patlama: 8 ölü - Son Dakika

Somali'de askeri üssün önünde meydana gelen patlamada 8 asker yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı.
Somali emniyet yetkililerinden Muhammed Hüseyin, başkent Mogadişu'daki Warta-Nabadda bölgesinde yeni açılan stadyum yakınlarında bulunan bir askeri üssün kapısında bomba yüklü bir aracın patlatıldığını bildirdi.
Hüseyin, patlamada 8 askerin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin yaralandığını belirtirken, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu aktardı.
Polis bölgeye güvenlik şeridi çekerken, olay yerine ambulanslar sevk edildi.