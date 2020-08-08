Son dakika haberleri: Somali'de askeri üssün önünde patlama: 8 ölü - Son Dakika

Somali emniyet yetkililerinden Muhammed Hüseyin , başkent Mogadişu 'daki Warta-Nabadda bölgesinde yeni açılan stadyum yakınlarında bulunan bir askeri üssün kapısında bomba yüklü bir aracın patlatıldığını bildirdi.

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 13:01

Kaynak: AA

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