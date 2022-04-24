Son dakika haberleri | Somali'de bir restoranda patlama: 6 ölü - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Somali'de bir restoranda patlama: 6 ölü

24.04.2022 01:00
Son dakika haberleri | Somali'de bir restoranda patlama: 6 ölü

Gelen son dakika haberine göre Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir restoranda meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir restoranda meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Polis yetkilisi Abdi Mohamud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Mogadişu'da Lido Plaj'ındaki bir restoranda intihar saldırısı olduğu tahmin edilen bir patlama meydana geldiğini belirtti. Mohamud, patlamada 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Mohamud, aralarında Somali Polis Komutanı Abdi Hassan Mohamed Hijaar ve milletvekillerin bulunduğu çok sayıda üst düzey devlet yetkilisinin saldırı sırasında restoranda olduğunu söyledi.

Öte yandan yerel basında çıkan haberlerde, patlamanın ardından silah sesleri duyulduğu öne sürüldü.

Patlamayı henüz üstlenen olmadı.

Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

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Mogadişu, Patlama, Somali, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Somali'de bir restoranda patlama: 6 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Somali'de bir restoranda patlama: 6 ölü - Son Dakika
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