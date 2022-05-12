Son dakika haberleri... Somali'de bombalı saldırı: 2 ölü, 10 yaralı - Son Dakika

Somali'de cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, ülkenin Orta Şabelle bölgesinde Eş-Şebab terör örgütü tarafından bombalı saldırı düzenlendi.
Sivilleri hedef alan saldırıda, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Eş-Şebab örgütü, saldırıyı üstlendiğini duyurdu.
Somali'de uzun süredir ertelenen cumhurbaşkanlığı seçimi 15 Mayıs'ta yapılacak.
Kaynak: AA
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