Son dakika haberleri... Somali'de bombalı saldırı: 2 ölü, 10 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Somali'de bombalı saldırı: 2 ölü, 10 yaralı

12.05.2022 17:19
Son dakika haberleri... Somali'de bombalı saldırı: 2 ölü, 10 yaralı

Son dakika habere göre Somali'de cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Somali'de cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, ülkenin Orta Şabelle bölgesinde Eş-Şebab terör örgütü tarafından bombalı saldırı düzenlendi.

Sivilleri hedef alan saldırıda, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Eş-Şebab örgütü, saldırıyı üstlendiğini duyurdu.

Somali'de uzun süredir ertelenen cumhurbaşkanlığı seçimi 15 Mayıs'ta yapılacak.

YORUMLAR
500
Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 11 örgüt üyesi öldürüldü Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 11 örgüt üyesi öldürüldü

bombalı saldırı, Eş Şebab, Somali, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Somali'de bombalı saldırı: 2 ölü, 10 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
16:58 Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını giyen eski futbolcu Sezer Öztürk, 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı
16:52 DEVA'dan "Suç duyurusunda bulunacağız" açıklamasını yapan Gaziantep Valiliği'ne tepki: Sabırsızlıkla bekliyoruz
16:49 AK Partili Bülent Turan'dan "Canan Kaftancıoğlu" tepkisi: "Gel Muharrem"den, "koşun vekillere!"
16:47 Kourtney Kardashian 15 milyon liralık nişan yüzüğünü kırınca saatlerce ağladı
16:38 Casuslukla suçlanan Metin Gürcan'a yeniden tutuklama kararı
16:34 Nagehan Alçı'dan beklenmedik Canan Kaftancıoğlu sözleri: Bu rezaleti kabul etmiyorum
16:23 Kaftancıoğlu kararından sonra Meclis'te koltuklar boşaldı: TBMM tatile girebilir
16:20 İmamoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu'na destek: Başkanımızın yanındayım!
16:17 Tether'de düşüş paniği: CTO'dan açıklama geldi
16:16 Ayşegül Aldinç ve Bige Önal'dan MHP'li vekil Ahmet Çakar'a "Melis Sezen" tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 17:26:35. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Somali'de bombalı saldırı: 2 ölü, 10 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement