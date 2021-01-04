Doğu Afrika ülkesi Somali'de dün akşam saatlerinde askeri kontrol noktasına yakın bir yerde düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.
Somali Haber Ajansının (SONNA) haberinde, Aşağı Şabel bölgesi, Balcad ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 2'si sivil, 1'i asker 3 kişinin öldüğü bildirildi.
Haberde, 6'sı asker 8 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Saldırı ile ilgili hükümetten resmi bir açıklama yapılmazken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Somali'de bombalı saldırı: 3 ölü - Son Dakika