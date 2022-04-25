Son dakika haberleri | Somali'de bombalı saldırı: 7 ölü - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Somali'de bombalı saldırı: 7 ölü

25.04.2022 14:45
Son dakika haberleri | Somali'de bombalı saldırı: 7 ölü

Gelen son dakika haberlerine göre Somali'de düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Somali'de düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, saldırı, başkent Mogadişu'nun Banadir bölgesinde bir askeri aracın geçişi sırasında düzenlendi.

Yola döşenen paylayıcının infilak etmesiyle 7 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, patlama esnasında bölgedeki bazı dükkanların da hasar gördüğü kaydedildi.

Saldırıyı Eş-Şebab terör örgütünün üstlendiği açıklandı.

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Mogadişu, Saldırı, Somali, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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