Son dakika haberleri: Somali'de düzenlenen bombalı saldırıda 5 asker hayatını kaybetti - Son Dakika

Eş-Şebab, Somali'de güvenlik güçleri, Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği binalarını hedef alan saldırılar düzenliyor.

Juba bölgesi polis memuru Abdirahim Adan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırının sabah saatlerinde ülkenin güneyindeki Afmadov Havaalanı'nda görevli güvenlik güçlerini hedef aldığı bilgisini paylaştı.

Somali 'de Eş-Şebab terör örgütü tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 5 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

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