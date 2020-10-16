Son dakika haberleri: Somali'de Eş-Şebab operasyonunda en az 50 militan öldürüldü - Son Dakika

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab örgütü üyelerine yönelik operasyonda en az 50 militan öldürüldü.
Somali Silahlı Kuvvetler Radyosu, Afgoye bölgesinde dün çıkan çatışmalarda 50'den fazla Eş-Şebab militanının öldürüldüğünü açıkladı. Eş-Şebab liderlerinden Osman Ali Fiidow'un da operasyonda öldürüldüğü kaydedildi.
Somali'de 2004'te kurulan Eş-Şebab, ülkenin güneyindeki bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Örgüt üyeleri, başkent Mogadişu dahil çeşitli kentlerde hükümet kurumlarını, otelleri ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.
Eş-Şebab militanlarının dün bir askeri konvoya düzenlediği saldırıda, 13 Somali askeri hayatını kaybetmişti.
- Kaynak: AA
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