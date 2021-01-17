Doğu Afrika ülkesi Somali'nin Güney Batı eyaletinde 8 yıldır terör örgütü Eş-Şebab'ın kuşatması altındaki Hudur ilçesi sakinleri, açlık tehdidi nedeniyle acil yardım çağrısı yaptı.

AA muhabirine açıklama yapan bölge halkı, ilçeye çıkan yolların örgüt kontrolünde olması ve erzak taşıyanların ölümle tehdit edilmesi nedeniyle açlık tehlikesinin baş gösterdiği, önlem alınmazsa insani trajediler yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Son bir ayda erzak yüklü 17 tırın terör örgütü mensuplarınca yakıldığını ifade eden esnaf Hasan Ali, "Somali'de örgütün kontrolündeki diğer bölgelerde benzer bir sorun yaşanmazken ölüme terk edilmemize anlam veremiyorum." dedi.

Hükümeti eleştiren Ali, "Devlet nerede? 8 yıldır terör örgütünün tehdidi altındayız. Açlıktan ölmemizi istiyorlar, sesimizi kimse duymuyor." diye konuştu.

Türkiye ve uluslararası yardım kuruluşlarına acil yardım çağrısı yapan Ali, "Birkaç gün içerisinde bölgeye yardım ulaşmazsa insanlar açlıktan ölecek, lütfen bize yardım edin." ifadesini kullandı.

Başkent Mogadişu'ya 375 kilometre mesafedeki Hudur ilçesine çıkan tüm yollar, Eş-Şebab tarafından kontrol ediliyor.