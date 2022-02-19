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Son dakika haberleri: Somali'de kafeye düzenlenen intihar saldırısında çok sayıda ölü ve yaralı kaydedildi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Somali'de kafeye düzenlenen intihar saldırısında çok sayıda ölü ve yaralı kaydedildi

19.02.2022 13:10
Son dakika haberleri: Somali'de kafeye düzenlenen intihar saldırısında çok sayıda ölü ve yaralı kaydedildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Somali'nin Beledveyne kentindeki bir kafede, bir intihar bombacısının kendini patlattığı, çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtildi.

Somali'nin Beledveyne kentindeki bir kafede, bir intihar bombacısının kendini patlattığı, çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtildi.

Somali Ulusal Televizyonunun (SNTV) haberine göre, bir canlı bombanın kafede kendini patlatması sonucu birçok ölü ve yaralı kaydedildi.

Patlamanın yaşandığı Beledveyne kentinde milletvekili seçimlerine hazırlık yapılıyordu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken terör örgütü Eş-Şebab, son haftalarda seçimlerin yapıldığı ülkede çok sayıda kentte bombalı saldırı düzenlemişti.

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Son dakika haberleri: Somali'de kafeye düzenlenen intihar saldırısında çok sayıda ölü ve yaralı kaydedildi Son dakika haberleri: Somali'de kafeye düzenlenen intihar saldırısında çok sayıda ölü ve yaralı kaydedildi Kaybolduktan bir hafta sonra vadi yatağında cesedi bulunan Rabia, toprağa verildi Kaybolduktan bir hafta sonra vadi yatağında cesedi bulunan Rabia, toprağa verildi Hayvan pazarında korkunç manzara! Silahla başından vurulmuş ceset bulundu! Hayvan pazarında korkunç manzara! Silahla başından vurulmuş ceset bulundu!

İntihar, Somali, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Somali'de kafeye düzenlenen intihar saldırısında çok sayıda ölü ve yaralı kaydedildi - Son Dakika


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