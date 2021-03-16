Son dakika haberleri! Somali'de Kovid-19'a karşı aşılama başladı - Son Dakika

Somali, Dünya Sağlık Örgütünün düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında gönderilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını uygulamaya başladı.

UNICEF tarafından dün gönderilen AstraZeneca/Oxford aşısını ilk olarak Sağlık Bakanı Dr. Fowziya Abikar Nur yaptırdı.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'ya da Kovid-19 aşısı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fermacu, "Salgının yayılmasını önlemek için vatandaşlarımızı koruma konusunda sorumluluğumuz var. Sağlık hizmetlerimizi güçlendirerek bu hastalığı önlemek için her türlü çabayı göstereceğiz." ifadesini kullandı.

Somali, dün UNICEF'in gönderdiği 300 bin doz AstraZeneca/Oxford aşısını teslim almıştı.

Ülkede Mart 2020'den beri 9 bin 328 kişide virüs tespit edilirken 379 kişi hayatını kaybetti.