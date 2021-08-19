Son dakika haberleri: Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 25 örgüt üyesi öldürüldü - Son Dakika

Açıklamada, Somali'nin Galmudug eyaletinde güvenlik güçlerinin Eş-Şebab'a yönelik operasyonlarında son 2 ayda bazı stratejik yerlerin de ele geçirildiği aktarıldı.

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