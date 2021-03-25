Son dakika haberleri! - Somali'de yabancı misyonlara havan topu saldırısı: En az 3 ölü - Son Dakika

- Somali'de yabancı misyonlara havan topu saldırısı: En az 3 ölü

MOGADİŞU - Somali'nin başkenti Mogadişu'da yabancı misyonları hedef alan havan topu saldırısında en az 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da yabancı misyonlara yönelik havan topu saldırısı düzenlendi. Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği binalarını hedef alan saldırıda en 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Havan topu saldırısının gerçekleştirildiği bölgede büyük ölçüde hasar meydana gelirken, yaşamını yitiren 3 kişinin aynı aileden olduğu öğrenildi. Saldırı sonucu kardeşini kaybeden bir kişi, "Saldırı sırasında kahvaltı ediyorduk. Tam bir felaket, 3 kişiyi kaybettik. Kardeşim Ömer, oğlu Adan ve bir komşumuz öldürüldü" dedi.

Polis memuru Ahmed Hassan, saldırıyı El-Şebab terör örgütü üyelerinin düzenlediğini belirterek, "Teröristler, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçtı. Arama operasyonu devam ediyor, teröristleri tutuklayacağımızı umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Somali Cumhurbaşkanı Mohamed Abdullahi Farmajo ve Somali bölge devletleri liderlerinin saldırıdan hemen önce BM binası yakınlarında toplanması planlanmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun önümüzdeki haftalarda Somali'de bu yıl içinde yapılacak genel seçimlerle ilgili görüşmek üzere Mogadişu'yu ziyaret etmesi bekleniyor.