Somali Savunma Bakanı Hasan Hüseyin, İngiltere'nin terörle mücadelede Somali'ye destek verdiğini açıkladı.

Somali Haber Ajansı SONNA'nın haberine göre Hüseyin, Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve İngiltere'nin Mogadişu Büyükelçisi Ben Fender'i makamında kabulü sonrası basına açıklama yaptı.

İki heyet arasındaki görüşmelerin verimli geçtiğini dile getiren Hüseyin, "İki ülke arasında güvenlik ve terörle mücadele alanlarında iş birliğinin güçlendirilmesi kararı alındı." dedi.

Hüseyin, Somali'nin uluslararası ortaklarıyla iş birliği içinde ülke güvenliğini güçlendirmeye ve terör örgütü Eş-Şebab'ı ortadan kaldırmaya kararlı olduğunu belirterek, "İki ülke, terörizme karşı mücadeleyi artırma ve Somali Ulusal Ordusunun yeniden inşası konusunda anlaştı." ifadelerini kullandı.