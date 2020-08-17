Son dakika haberleri! Somali'nin Hirshabelle Eyaleti Tarım Bakanı, suikast sonucu öldü - Son Dakika

Somali'nin Hirshabelle Eyaleti Tarım Bakanı Abdukadir Abukar, suikast sonucu hayatını kaybetti.

Polis memuru Abdifatah Hassan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eyaletin Jowhar kentinde akşam namazı sonrası camiden çıkan Bakan Abukar'ın eve giderken henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırıya uğradığını söyledi.

Hassan, Abukar'ın hayatını kaybettiğini, saldırganların kaçtığını belirtti.

Güvenlik güçlere olayla ilgili soruşturma başlattı. Suikastin sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan, ülkenin Gedo bölgesinde yere yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 6 sivil hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.