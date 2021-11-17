Eş-Şebab, ülkede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Teröristlerin az bir direnişle köylerden dışarı çıkarıldığını aktaran Adan, operasyonlarda can kaybının olmadığını ifade etti.

Adan, "Ordumuz, Hudur kasabası yakınlarındaki Gomor, Aboore, Banjina ve Doonful köylerini teröristlerden geri aldı." dedi.

Askeri yetkili Abdi Ahmed Adan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ordunun, Bakool bölgesinde Eş-Şebab'a yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

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