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Son dakika haberleri! Somalili çocuklardan Başkan Pekmezci'ye anlamlı hediye - Son Dakika

Son dakika haberleri! Somalili çocuklardan Başkan Pekmezci'ye anlamlı hediye

30.07.2021 13:27
Son dakika haberleri! Somalili çocuklardan Başkan Pekmezci'ye anlamlı hediye, System.String[]

Son dakika yaşam haberine göre Somalili çocuklar, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye hafızlık eğitimlerinde kullandıkları, üzerinde ayetlerin yazılı olduğu "Löh" adı verilen tahta levha gönderdi.

Somalili çocuklar, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye hafızlık eğitimlerinde kullandıkları, üzerinde ayetlerin yazılı olduğu "Löh" adı verilen tahta levha gönderdi.

Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti Derneği (MÜSDER)'nin Kurban Bayramı dolayısıyla Afrika ülkesi Somali'de gerçekleştirdikleri yardım çalışmalarında, Somalili çocuklar, kendilerine Bayburt'tan çeşitli hediyeler gönderen Başkan Pekmezci'ye takdim edilmek üzere hafızlık eğitimlerinde kullandıkları, üzerinde ayetlerin yazılı olduğu "Löh" adı verilen tahta levha hediye ettiler.

Kurban Bayramı'nda Bayburtlu hayırseverlerin bağışladıkları kurbanları, Somali'nin başkenti Mogadishu'da ihtiyaç sahiplerine dağıtımını gerçekleştiren Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti Başkanı Adil Kacır ve Yönetim Kurulu Üyesi Zülküf Kocabey, yurda döndükten sonra Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye makamında ziyarette bulunarak "Löh" adı verilen tahta levhayı takdim ettiler ve kurban çalışmaları hakkında bilgi verdiler.

Bayburt'ta, 1913 yılında dönemin Kaymakamı Tunalı Hilmi Bey önderliğinde kurulan "Bayburt Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti" tam yüz yıl sonra 2013 yılında dernek yapısında yeniden faaliyete geçirilerek dernek çalışmalarını devam ettiriyor.

Osmanlının son dönemlerinde ekonomik sıkıntılardan, yoksulluktan yorgun düşmüş Müslüman halkın dilenmesini izzet-i nefis meselesi yapan, bir Müslüman'ın dilenecek kadar çaresiz ve kimsesiz kalmasını kimlik ve şahsiyetine yakıştıramayan dönemin Kaymakamı Tunalı Hilmi Bey önderliğinde; yüz yıl önce 15 Ağustos 1913'te Bayburt Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti'ni kurmuşlardı. Bayburt Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti, günümüz ihtiyaçlarına ve sosyal gerçekliğine göre revize edilip ve güncellenip yeni bir bakış açısıyla tam yüz yıl sonra 2013 yılında yeniden hayata geçirilerek dernek faaliyetlerini sürdürüyor. - BAYBURT

Son dakika haberleri! Somalili çocuklardan Başkan Pekmezci'ye anlamlı hediye
Son dakika haberleri! Somalili çocuklardan Başkan Pekmezci'ye anlamlı hediye
Son dakika haberleri! Somalili çocuklardan Başkan Pekmezci'ye anlamlı hediye
Son dakika haberleri! Somalili çocuklardan Başkan Pekmezci'ye anlamlı hediye

Hükmü Pekmezci, Müslüman, Bayburt, Somali, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberleri! Somalili çocuklardan Başkan Pekmezci'ye anlamlı hediye - Son Dakika


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