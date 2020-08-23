Son dakika haberleri! Somaspor'a 2 takviye daha

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 13:21

Kaynak: DHA

Son Dakika: Doğu Akdeniz'de araştırmalarına devam eden Oruç Reis'in Navtex süresi uzatıldı

Giresun'daki sel felaketi sonrası Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı

Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Cinsel ilişkiye girdiği kadını baltayla öldüren zanlı: 400 lira fazla istediği için cinayeti işledim

Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu

Milan, Hakan Çalhanoğlu'na yıllık 3 milyon euro maaş teklif etti

Selde şehit olan asker ve hayatını kaybeden 3 vatandaşın kimlikleri belli oldu