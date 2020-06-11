Son dakika haberleri | Son 24 saatte 1021 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 147 bin 860...
Son dakika haberi: Son 24 saatte 1021 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 147 bin 860 oldu.
Son 24 saatte 1021 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 147 bin 860 oldu.
Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 08:25 Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Son 24 saatte 1021 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 147 bin 860... - Son Dakika
Son Dakika Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti Müge Anlı'nın sosyal medyaya sızan gençlik fotoğrafı çok konuşulacak İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı Acun Ilıcalı, sürekli arkadaşlarıyla tartışan Yasin'e 3 ödülden yararlanamama cezası verdi Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı Şarkıcı Lara'ya Alanya'da otomobil çarptı 9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı Çağla Şıkel, aşık olabileceği erkeğin özelliklerini sıraladı Elizabeth Hurley, 55. yaş gününü küvet pozuyla kutladı Kylie'nin dostu, doğum gününde giydiği elbiseyle hayran bıraktı