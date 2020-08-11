Son dakika haberleri... Son 24 saatte korona virüsten 15 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 15 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 873'e yükseldiğini ve bugün bin 183 kişiye korona virüs tanısı konulduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye'nin güncel korona virüs tablosunu kamuoyu ile paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 15 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 873'e yükseldi. Bugün toplam 61 bin 716 test yapılırken, bin 185 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 243 bin 180 oldu. Bugün iyileşen bin 185 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 226 bin 155'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranı yüzde 8,2, toplam ağır hasta sayısının ise 617 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 3 gündür hastaneye yatışlarda %32 azalma var. Fakat sürecin en önemli göstergelerinden biri olan ağır hasta sayısında artış devam ediyor. Son 3 gün içinde en yüksek sayıda hasta görülen ilk 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa" ifadelerini kullandı.

(İHA)