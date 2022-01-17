Son dakika haberleri! Son 24 saatte korona virüsten 162 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 162 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 64 bin 935 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 17 Ocak'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 64 bin 935 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 162 oldu. Bir günde toplam 403 bin 836 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 72 bin 106 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,03 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,27 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 139 milyon 578 bin 409'a yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa'da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 60,9 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Birçok kişi, randevu aldığı halde aşısını yaptırmaya gelmiyor. Aşılarını olanların hastalığı genellikle çok kolay atlattıklarını bildikleri halde! Aşı için ayrılacak zaman işinizi aksatmaz ama hastalığa aşısız yakalanırsanız bütün düzeniniz aksayabilir. Randevunuza sadık olun" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)