Son dakika haberleri! Son 24 saatte korona virüsten 18 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Son 24 saatte korona virüsten 18 kişi hayatını kaybetti

15.04.2022 21:32
Son dakika haberleri! Son 24 saatte korona virüsten 18 kişi hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 18 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 4 bin 425 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 18 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 4 bin 425 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 15 Nisan'da açıklanan 24 saatlik verilere göre, 4 bin 425 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18 oldu. Bir günde toplam 171 bin 946 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 14 bin 493 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,41 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,13 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 322 bin 713'e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

(Musa Erdoğan/ İHA)

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Sağlık Bakanlığı, Osmaniye, Türkiye, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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